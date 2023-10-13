أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة كفر الشيخ.. توافد كبير من المواطنين

انطلقت اليوم الجمعة حملة التبرع بالدم بمحافظة كفر الشيخ، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم، وحدد التحالف، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة بكفر الشيخ.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة بكفر الشيخ

وانطلقت الحملة من مدينة كفر الشيخ، التي جرى اختيارها كنقطة رئيسية لتجميع الدم من المتبرعين، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالحملة إلى النجاح.

واستقرت أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة بكفر الشيخ، أمام مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، في ظل توافد عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة.

المتبرعون يعبرون عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية

وعبّر عدد من المتبرعين في كفر الشيخ، عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ومناصرتهم لأشقائهم الفلسطينيين، في ظل الهجمات الوحشية التي يتعرضون على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنّ جموع الشعب المصري تُساند أهل فلسطين.

وأشاد المتبرعون بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في مصر من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التصعيد، مشيرين إلى أنٌ مصر ستظل قلب العروبة النابض في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.