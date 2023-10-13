استمرار أعمال حصاد الأرز وجني القطن بحقول كفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ حصاد مساحة 290 ألف فدان أرز، كما تم جني مساحة 18 ألف فدان قطن، في ظل متابعة مستمرة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

صرف الأسمدة بالكارت الذكي فقط

وفتحت المديرية باب الأسمدة الشتوية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تم التنبيه بصرف الأسمدة بالكارت الذكي فقط، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لسرعة تسليم كروت البنك الصادرة للمزارعين.

وأكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه جرى توزيع تقاوي عالية الإنتاج بكافة الجمعيات الزراعية، ومنافذ الإرشاد بالإدارات الزراعية، بالأصناف الموصى بها في الوجه البحري، كما تقوم إدارة الإرشاد بعمل ندوات للتوعية لزيادة مساحة القمح، والتوصية بالعمليات الزراعية والتوصيات الفنية، بزيادة الإنتاج من القمح، ويتم متابعة زراعات بنجر السكر حالياً، ومداومة فحصها لتجنب إصابة المحصول بالأمراض، ونقل التوصيات الفنية للمزارعين، والتنبيه باستمرار الفحص، لمقاومة دودة ورق القطن ودورة الحشد الخريفية.

ندوة إرشادية عن محصول الطماطم

وأوضح المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ، أنه تم عقد ندوة إرشادية عن محصول الطماطم بجمعية الخاشعة الزراعية التابعة لإدارة بلطيم الزراعية، حيث تم تدريب وإرشاد مزارعي الطماطم، وتعريفهم بعدد من التقنيات لمنع دخول الحشرات كحشرة حفار ثمار الطماطم «توتا ابسولوتا» التي تضرب محصول الطماطم.