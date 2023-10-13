منافسة ساخنة بين قائمتي «الاتحاد» و«البناء» في انتخابات الأطباء ببني سويف

تشهد انتخابات نقابة الأطباء في محافظة بني سويف، اليوم، داخل مقر النقابة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، منافسة كبيرة على مقعد النقيب ومقاعد فوق وتحت السن.

إقبال متوسط في انتخابات نقابة الأطباء ببني سويف

وشهدت الانتخابات في ساعتها الأولى إقبالًا متوسطًا، منذ فتح باب التصويت في التاسعة من صباح اليوم، والذي زاد عقب الانتهاء من صلاة الجمعة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية في نقابة الأطباء في بني سويف 3854 طبيبًا لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجرى تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمد سمير قنديل.

منافسة بين قائمتي الاتحاد والبناء

وتشهد الانتخابات منافسة بين قائمتي الاتحاد والبناء، الأولى ينافس على مقعد النقيب الدكتور مصطفى هارون النقيب الحالي لنقابة أطباء بنى سويف، ورئيس قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، واثنين على مقعد أعضاء فوق السن، هما الدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود، واثنين على مقعد أعضاء تحت السن وهما الدكتور رمضان ربيع البكري، والدكتور محمد أحمد جودة.

والقائمة الثانية البناء، وينافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بني سويف الجامعي ومدير المستشفى سابقًا، واثنين على مقعد فوق السن وهما الدكتور أيمن عبد الباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن وهما الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادي، وينافس بنفس القائمة على مقعد قطاع شمال الصعيد الدكتور عمرو محمد علي.