«شباب الإسكندرية» تنظم مهرجان ألعاب شاطئية.. شارك به 320 شخصا

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في حديثها لـ«الوطن»، إنّ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، نظمت مهرجانا للألعاب الشاطئيه «كرة قدم، كرة طائرة، راكت»، ضمن خطة النشاط الرياضي للعام المالي 2024/2023 بمشاركة 320 مشاركًا وذلك اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.

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توزيع ميداليات وكأس

وأضافت الشريف، أن المهرجان الرياضي، أقيم بالنادي الرياضي البحري بمشاركة الأندية والهيئات الرياضية والشبابية بالإسكندرية، بهدف نشر المشاركات الرياضية للشباب في أيام الإجازات بشكل مميز، وتمت المسابقات في جو من البهجة والسعادة بين المشاركين، وجرى توزيع ميداليات وكأس على المراكز الفائزة وجاءت النتائج في كرة الطائرة بنات، فوز فريق مركز شباب سموحة بالمركز الأول، وفريق نادي الجنية والشباك بالمركز الثاني، نتائج كرة الطائرة بنين، فوز فريق مركز شباب سموحة بالمركز الأول، وفريق مركز شباب عرابي بالمركز الثاني.

توسيع قاعدة الممارسين للرياضة

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أن المهرجان يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكوين الشخصية المتكاملة وجعل الرياضة أسلوب حياة.