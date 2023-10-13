سعر اليورو الیوم الجمعة 13-10-2023.. يشهد استقرارا

ثبات كبير حققه الجنيه المصري أمام سعر صرفه لعملة اليورو، والتابعة للاتحاد الأوروبي، ذلك خلال اليوم الجمعة 13-10-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، حيث سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي، ما قيمته 32.87 جنيه للبيع، و32.73 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة، في عدد من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، بحسب آخر تحديث أجرته على أسعار العملات، والموضح لدى مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.64 جنيه للشراء، و32.82 جنيه للبيع، ذلك في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 32.73 جنيه للشراء و32.87 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم، 32.51 جنيه شراء، و32.62 جنيه للبيع، حال جرى شراؤه من قبل بنك مصر.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 32.72 جنيه للبيع و32.82 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف اليورو اليوم، 32.75 جنيه شراء و32.92 جنيه للبيع.