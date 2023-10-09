سعر اليورو الیوم الاثنين 9-10-2023 بختام التعاملات في البنوك

حقق الجنيه ثباتا سعريا كبيرا أمام سعر صرف عملة اليورو، التابعة للاتحاد الأوروبي، خلال اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك العاملة في القطاع الخاص، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي، ما قيمته 32.60 جنيه للبيع، و32.45 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة، في عدد من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، خاصة مع بداية تعاملات صرف ثاني أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث أجرته على أسعار العملات، والموضح لدى مواقعها الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.34 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع، ذلك في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 32.45 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم، 32.34 جنيه شراء، و32.62 جنيه للبيع، حال جرى شراؤه من قبل بنك مصر.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 32.72 جنيه للبيع و32.59 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف اليورو اليوم، 32.45 جنيه شراء و32.72 جنيه للبيع.