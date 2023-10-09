أسعار العملات الیوم الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وسعر اليورو 32.63 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الجمعة، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك والتي جاءت كما يلي:

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 9-10-2023 في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد الدولار استقرارا اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري، ليسجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتى في البنوك المصریة

وسجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.68 جنيه للشراء و100.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، 100.09 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل عند 8.25 جنيه.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیة المصري

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، فقد سجل في بنك مصر 37.55 جنيه للبيع و37.01 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، 37.37 جنيه شراء و37.53 جنيه للبيع.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

وسجل سعر صرف اليورو اليوم، في البنك الأهلي المصري 32.14 جنيه شراء و32.49 للبيع.

فيما سجل سعراليورو داخل في بنك الإسكندرية، 32.56 جنيه للبيع و32.24 جنيه للشراء.