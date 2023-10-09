أسعار العملات الیوم الاثنین 9-10-2023.. مستقرة بنهاية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 9-10-2023، استقرارا أمام الجنيه المصري في البنوك، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي بنهاية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو 32.45 جنيه للشراء، و32.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وشهد الدولار استقرارا اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.67 جنيه للشراء و100.13 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 100.17 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع وصل إلى 8.25 جنيه.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام المصري

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، سجل في بنك مصر 37.67 جنيه للبيع و37.51 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.37 جنيه شراء و37.53 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

واستكمالا لرصد أسعار العملات اليوم الاثنين، سجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي 32.14 جنيه شراء و32.49 للبيع.

وبلغ سعراليورو داخل بنك الإسكندرية 32.56 جنيه للبيع و32.24 جنيه للشراء.