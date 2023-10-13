العميد خالد عكاشة: الاحتلال الإسرائيلي يحاول عزل منطقة بيت لاهيا وحنون

ونقال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المشهد الأن يتمثل في وجود عدد كبير من وحدات الجيش الإسرائيلي على أراضي تسميب بغلاف قطاع غزة بالشمال والشرق، ويوجد 250 ألف عسكري إسرائيلي بيت حنون وبيت لاهيا بالشمال وبالشرق عند المعبر الفلسيني الإسرائيلي المغلق الذي يربط قطاع غززة بالأراضي الفلسطينية.

عزل مناطق كبيرة داخل فلسطين للإستيلاء عليها

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يوجد اجتياح لقوات الاحتلال من الشمال إلى الجنوب وذلك سبب إلقاء المشنورات لأهالي مدينة بيت لاهيا للاندفاع نحو الجزء الجنوبي من قطاع غزة ووجود تحشيد كبير بالشرق، حيث يعزلون منطقة بيت لاهيا وبيت حنون للسيطرة على مساحة كبيرة بعمق قطاع غزة لا يقل عن 20 كيلومترا.

وجود تبادل معلومات بين الدول داخل فلسطين

وتابع أنه توجد حالة هلع لدى سكان هذه المناطق وكل المنظمات الدولية أخلت مقرها صباح هذا اليوم واتجهوا إلى الجنوب للنظر إلى التهديد الإسرائيلي بجدية كبيرة، لافتًا إلى إخلاء فرنسا لرعاياها داخل فلسطين، وألمانيا أيضًا وكل ذلك دليل على وجود تبادل معلومات بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول.