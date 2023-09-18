برلماني لـ«كلام في السياسة»: الشعب المصري عظيم وسيجني ثمار المشروعات القومية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري عظيم وتحمل غلاء الأسعار في الفترة الماضية بصبر ووطنية كبيرة، مشددًا على أن المصريين تعاملوا بصبر وحكمة ووطنية كبيرة.

الشعب المصري سيجني ثمار المشروعات القومية

وأضاف خليل، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الشعب المصري سيجني ثمار المشروعات القومية في حياته وللأجيال المقبلة، ولن يقتصر الأمر على الأجيال المقبلة».

الدولة المصرية نظمت فعاليات فنية في العريش

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الدولة المصرية نظمت فعاليات فنية في العريش، وكان هذا الأمر شبه مستحيل من قبل».

إلى ذلك، أكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر وطن قادر على المواجهة والحلم والتغلب على التحدي، بعد أن كان المصريون يتمنون أن يكون يوم الجمعة طبيعيا وعاديا.