إزالة 27 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 27 حالة تعد على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في 7 مراكز على مستوى المحافظة هي القوصية وصدفا وأبوتيج والبداري والفتح وأسيوط وحي شرق، خلال الحملات المكثفة التي يتم شنها دوريًا تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن.

تكثيف الحملات الميدانية

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد كافة التعديات وأعمال البناء والمخالف وبذل المزيد من الجهود لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

حملات في مركز القوصية

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز، حملة تمكنت من إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية، منها 6 حالات بقرية بني قرة وحالة إزالة فورية بقرية المنشأة الكبرى وحالة ردم قواعد تعدي على أراضي زراعية بقرية فزارة بالمركز.

حالات تعدي في مركز الفتح

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، بتنفيذ حملات تم خلالها إزالة 6 حالات تعدٍ منها 5 حالات بقرية عرب مطير عبارة عن حالتي تعدي على أراضي زراعية ببناء أسوار بطول 17 مترا ومساحة قيراط وحالة تعدي على أرض أملاك دولة زراعة وفك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي وفك شدة خشبية لعمدان داخل حيز العمراني منزل بدون ترخيص على مساحة 100 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة تعدي ببناء سور على أرض زراعية بقرية الأطاولة بجوار كوبري مخيمر.

وفي مركز صدفا تم تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعد خلال حملات تحت إشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، منها حالتي إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية الشناينة بالوحدة المحلية بالبربا، و3 حالات إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالدوير، وفي مركز البداري تم التصدي لمحاولة تعدي على أرض زراعية بالمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة بحضور فني التنظيم والأملاك والزراعة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث تم إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الأقادمة التابعة للوحدة المحلية بدوينة، وحالة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية باقور، فضلا عن إزالة شدة خشبية بمنطقة خلف الساحة الشعبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحه 80 مترا تقريبًا.

وفي حي شرق مدينة أسيوط نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس الحي، حملات للرصد الميداني وتم إزالة سقف دور رابع علوي بمنطقة شارع رياض، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي مركز أسيوط تم إزالة تعد على أرض زراعية بحوض أبو كلام.