«الصحة»: تقديم الخدمة لـ521 ألف مواطن بمستشفيات الصدر خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ521 ألفا و14 مواطنا، من خلال مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة، وذلك في الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2023، ضمن حملة «100 يوم صحة».

خدمات مستشفيات الصدر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر خلال الفترة المشار إليها، تضمنت استقبال 17 ألفا و181 حالة مرضية في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، و369 ألفا و32 حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألفا و76 حالة بالعيادات المسائية، و115 ألفا و906 حالات بأقسام الطوارئ.

وأشار «عبدالغفار» إلى تقديم خدمات الأشعة لـ111 ألفا و 201 حالة، منها 73 ألفا و63 أشعة عادية و 32 ألفا و813 أشعة مقطعية، و5 آلاف و325 أشعة تليفزيونية، بالإضافة إلى عمل منظار لـ 372 حالة مرضية، بينهم 281 منظار شعبي، و91 منظار صدري، إلى جانب إجراء 1110 جراحات صدر، تراوحت مابين (جراحات صغري، ومتوسطة، وذات مهارة فائقة).

تطوير الخدمات المقدمة للمرضى

وأضاف «عبدالغفار» أنه فى إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى تم مناظرة 1841 حالة باستخدام تقنية «التشخيص عن بعد» بـ 11 مستشفى للأمراض الصدرية، شملت (صدر المرج، والمعمورة، وطنطا، والمنصورة، وبهوت، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، ومنوف، وكفر الشيخ، ومستشفى صدر دمنهور).

ومن جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، أنه في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليا تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت معدلات التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 90% ويتم وضع خطة لتزويد تلك المستشفيات بالتجهيزات والأجهزة الطبية بناءا على البرنامج الوظيفى لكل مستشفى.

وأشار «وجدي» إلى تسليم وتشغيل مستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية، وتشغيل الرعاية المركزة بسعة 25 سريرا، وتشغيل قسم الطوارئ، ومركز الغسيل الكلوي بطاقة 3 ماكينة، منوها إلى انتهاء أعمال التطوير بمستشفى صدر العياط، وجاري تجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية تمهيدا لدخول المنظومة.