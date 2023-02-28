تركيب أنبوبة صدرية لأول مرة في مستشفى الأمراض الصدرية بالسويس

أعلن مستشفى الأمراض الصدرية في محافظة السويس، تركيب أنبوبة صدرية لأول مرة في السويس لأحد المرضى الذي كان يعاني من ضيق التنفس، وآخر كان يعاني من ارتشاح بلوري.

إجراء الأشعة المقطعية على الصدر

وأوضح البيان الصادر عن مستشفى الصدر بالسويس، أنها استقبلت مريض يبلغ من العمر 32 عاماً، وحضر إليها وكان يُعاني من ضيق بالتنفس، وبعد إجراء الأشعة المقطعية على الصدر، تبين وجود صديد على الرئة اليمنى وانكماش.

وتابع البيان أنه على الفور تم استدعاء الدكتور محمد غنيم، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى السويس العام، وتم تركيب أنبوبة صدرية وذلك لأول مرة في تاريخ المستشفى.

وأشار البيان أن المستشفى استقبلت أيضاً، مريضاً يبلغ 67 عاماً ، محولاً من مستشفى الطور العام يُعانى من ارتشاح بلوري أيسر وتم عمل أشعة عادية على الصدر، ثم أشعة مقطعية وتم عرض الحالة على طبيب جراحة الصدر وتم تركيب أنبوبة صدرية لبذل الارتشاح البلوري.

استقرار حالة المصابين

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق إبراهيم سحيم مدير مستشفى صدر السويس، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المصابين حالتهما مستقرة حتى الآن ويحصلان على الرعاية الكاملة داخل المستشفى ، لافتاً إلى أن مثل هذه الحالات كان يتم تحويلها لمستشفى الصدر بالعباسية، لكن الآن جرى تطوير ودعم من الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الطبية بمحافظة السويس، بكوادر طبية متميزة.