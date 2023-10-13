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الاحتلال يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين شمال القدس

كتب:

محمد علي حسن
04:00 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام على الفلسطينيين

الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام على الفلسطينيين

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدتي بيت إجزا، وبيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، وفي بلدة الرام شمالا، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الفلسطينيين.

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