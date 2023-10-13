إقبال كبير على أماكن التبرع بالدم لفلسطين في الغربية (صور)

تشهد نقاط التبرع بالدم في مدينتي المحلة الكبرى وطنطا بالغربية، التي وفرتها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، للأشقاء الفلسطينيين، إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات.

وقالت آية عيسى منسق مؤسسة صناع الحياة، إحدى المنظمين لفعالية التبرع بالدم، إن نقاط التبرع بدأت عقب صلاة الجمعة وتستمر حتى 5 مساء، وتوجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، الأولى أمام ميدان المحطة بمدينة طنطا والثانية أمام مسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى، وشهدت النقطتان توافد العشرات من المواطنين للتبرع بالدم.

إجراءات التبرع بالدم

وقالت الدكتورة إيمان محسن، مسؤول نقطة التبرع بالدم بمنطقة طنطا، إن التبرع بالدم يتضمن الاطمئنان على صحة المتبرع من خلال قياس ضغط الدم وعمل فحوصات طبية قبل التبرع، يعقب ذلك تسجيل بيانات المتبرع، ثم مرحلة التبرع، وحفظ أكياس الدم في الثلاجات مباشرة من أجل الحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن عمر المتبرع لا يقل عن 18 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما، ويتم عقب الانتهاء من التبرع إجراء فحوصات شاملة على فيروسات الدم والفصيلة، ويتم ذلك بالمجان للمتبرع، ويتم إخباره عن طريق هاتفه المحمول.

وقال رضا مسعود، أحد المتبرعين بالدم، إنه جاء من قريته في مركز بسيون والتي تبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة طنطا، للتبرع بالدم من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأضاف احمد الجزار، أحد المتبرعين، أن التبرع بالدم واجب عربي علينا جميعا لمساعدة الإخوة الفلسطينيين، موجها الشكر للقيادة السياسية المصرية للوقوف بجانب الفلسطينيين، وخاصة في الأزمة الحالية.