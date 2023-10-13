آخر موعد للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء.. لاختيار نقيب ونصف المجلس

يُغلق باب التصويت في انتخابات نقابة الأطباء، التي بدأت اليوم الساعة التاسعة صباحا، بحلول الساعة 5 مساء، وتجرى الانتخابات في كل اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، على مقعد النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك في الـ27 محافظة.

انتخابات نقابة الأطباء

وشهدت اليوم، انتخابات نقابة الأطباء توافدا كبيرا للتصويت، وقالت النقابة إن آخر موعد للإدلاء بالأصوات هو الساعة الخامسة مساء اليوم، وإذا تبين وجود ناخبين داخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالتوصيت، فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

ودعت النقابة جموع الأطباء للمشاركة بالتصويت في انتخابات نقابة الأطباء، موضحة أن جميع اللجان الانتخابية تستقبل الأطباء حتى الخامسة من مساء اليوم.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء توافدا كثيفا منذ التاسعة صباحا على مقار اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار النقباء ومجلس النقابة العامة، وتجرى الانتخابات مرة كل عامين، الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والثانية تشمل النصف الآخر إضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.