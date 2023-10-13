«كمل واحنا معاك».. مسيرة حب من أهالي قها لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم أبناء مدينة قها بالقليوبية والقرى المجاورة مسيرة تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ طافت الشارع الرئيسي بالمدينة وصولا إلى مقر الشهر العقاري.

وقاد المسيرة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، وحمل المشاركون لافتات التأييد للرئيس، مؤكدين أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، واجب مقدس لرد الجميل في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها.

مسيرة بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى

ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مرددين هتافات: «كمل يا ريس وإحنا معاك»، مؤكدين دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه الأكفأ في قيادة البلاد ليتمكن من استكمال الإنجازات التي حققها خلال الفترتين السابقتين، التي أحدثت طفرة في البلاد على مدار الأعوام التسعة الماضية.

النائب أحمد بدوي: السيسى نجح فى تطوير كل شبر على أرض مصر

من جانبه أكد النائب أحمد بدوى، نائب دائرة طوخ وقها، أن الرئيس السيسي نجح في خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات، في تطوير كل شبر على أرض المحروسة، وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب المصري من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة في غضون سنوات قليل استوعبت أهالينا البسطاء، فضلا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس «سي» الذي ظل ينهش في أكباد المصريين سنوات طويلة في تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

أشار «بدوي» إلى أن الرئيس حقق في 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، ويأتي في مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم في تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات.

أضاف البرلماني أن الأحوال تغيرات للأفضل، لافتا إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات في مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التي غيرت وجه الحياة على أرض مصر وفي القلب منها حياة كريمة.