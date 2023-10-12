وكيل «شباب القليوبية»: مشروعات التطوير تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأعمال الإنشائية والتجهيزية لحمام سباحة مركز شباب كفر مناقر ببنها والذي ينفذ بنظام الاستثمار بحق الانتفاع وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة باستثمار واستغلال الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب والأندية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية .

ملف الطرح الاستثماري طفرة غير مسبوقة للمنشآت

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن ملف الطرح الاستثماري أضاف طفرة غير مسبوقة للمنشآت الشبابية والرياضية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة طرح الأماكن الغير مستغلة للاستثمار بنظام حق الانتفاع بالشكل الذي لايؤثر على ممارسة أنشطة المراكز والأندية، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة عدد حمامات السباحة وقاعة المناسبات والافراح والمحلات التجارية وغيرها من المشروعات الخدمية بمراكز الشباب دون تكلفة الدولة أي أعباء مالية بالإضافة لزيادة موارد مراكز الشباب والوزارة من العائد من الاستثمار.

تفقد حمام السباحة بمركز شباب كفر مناقر ببنها

وعلى هامش تفقد حمام السباحة بمركز شباب كفر مناقر ببنها تابع الصبروط أيضا مشروع الخدمة المجتمعية الذي يتم تنفيذه بعدد من مراكز شباب القليوبية وفقا لخطة النشاط المركزية لدعم أندية الفتاه واندية التطوع التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وتأتي تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.