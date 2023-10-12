انتهاء الاستعدادات لانطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء القليوبية»

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال أمين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجرى غدا في المقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.

موعد فتح باب الاقتراع بانتخابات أطباء القليوبية

أوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجرى بين 19 مرشحا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجرى فتح باب الاقتراع من الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساء تحت إشراف قضائي كامل.

ضوابط انتخابات نقابة أطباء القليوبية

أشار رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية إلى أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات، مشيرا إلى أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت.

أضاف رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.

أوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات وفق القوائم النهائية للمرشحين وبطاقة التصويت كالتالي :

- على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء:

حمدي الجزار

عبد اللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة الأطباء:

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدي

عماد تبع

فوزي عبد الله

محمد عجلان

محمد کمال

مصطفى العزب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة الأطباء:

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمدي

سرى زكريا