أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الفيوم.. من مصر لغزة

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الفيوم، إذ أطلقت سيارتين في منطقتين متفرقتين بمدينة الفيوم، بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم للإخوة الفلسطينيين سواء من الدم أو الأدوية والمستلزمات الغذائية، تحت شعار «من مصر لفلسطين».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، لكي يتمكن الراغبين من التبرع بالذهاب والتبرع بدمائهم لأشقائنا الفلسطينيين.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الفيوم

وأوضح الدكتور عماد عادل مدير مؤسسة حياة كريمة، في بيان صحفي، أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الفيوم، حيث تتمركز سيارتين للتبرع بالدم في الأماكن الآتية:

- ميدان المسلة.

- أمام استاد الفيوم الرياضي.

مواعيد حملة التبرع بالدم لفلسطين

وفيما يخص مواعيد حملة التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الفيوم، فإنّ الحملة بدأت في استقبال المواطنين الراغبين في التبرع من الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر حتى الخامسة مساءً.

إقبال على التبرع بالدم لفلسطين

وشهدت السيارتان إقبالًا من أهالي محافظة الفيوم، رجالًا ونساءً من مختلف الأعمار، الذين تجمهروا حول السيارة، منتظرين دورهم في التبرع بدمائهم لأشقائهم الفلسطينيين.

وناشد القائمين على حملة التبرع بالدم، أهالي محافظة الفيوم، بسرعة التوجه إلى السيارات المتمركزة للتبرع قبل الساعة الخامسة مساءً، نظرًا لكون كل قطرة دماء ستنقذ حياة أحد أشقائنا في غزة.

مساعدات غذائية لفلسطين

في سياق متصل، كشف محمود الحجر مسؤول مؤسسة صناع الخير بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ الكثير من المتطوعين حاليًا في مخازن مؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني يقومون بتعبئة كراتين مواد غذائية ومساعدات لأهالينا في قطاع غزة، إلى جانب حملات التبرع بالدماء.