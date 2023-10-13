«وحدة السكان» بالعياط تطلق مبادرة «خلفتك مسؤوليتك.. احسبها صح»

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأهمية تفعيل دور وحدات السكان وتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، للحد من الزيادة السكانية، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ضمن رؤية «مصر 2030».

وفي هذا الإطار، شهدت وحدة السكان بالعياط، بنطاق محافظة الجيزة، انطلاق مبادرة «خلفتك مسؤوليتك.. احسبها صح» التي أطلقتها محافظة الجيزة.

وتم تنظيم ندوة بالوحدة الصحية بقرية الرقة، وتم الحديث عن الزيادة السكانية وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع، والعمل على محو المورثات القديمة من أجل إنجاب أطفال أصحاء يتم تربيتهم وتعليمهم بشكل جيد.

خطورة الزواج المبكر

كما حذر المشاركون في الندوة من خطورة الزواج المبكر للفتيات، وإتاحة الفرصة للفتاة حتى تكمل تعليمها، ويكون لها فرصه أفضل في الزواج، وتدرك كل ما يتعلق بالأسرة، وتفادي المشاكل الناتجة من الزواج المبكر.

وشددت الندوة على خطورة التسرب من التعليم ودور الأم تجاه أولادها في مراحل التعليم المختلفة وتشجيعهم على استكمال الدراسة.

تنظيم الأسرة

وفي سياق متصل، شهد مركز شباب كفر عمار بمركز العياط مبادرة «خلفتك مسؤوليتك.. احسبها صح» بمشاركة الصحة والرائدات الريفيات والشباب والرياضة، وتم الحديث عن الزيادة السكانية وآثارها على الأسرة والمجتمع والتنمية، كما تم الحديث عن وسائل تنظيم الاسرة ومدى توافرها، لتوفير حياة أفضل.