«التنمية المحلية» تكثف حملاتها لمواجهة الغش التجاري

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل أثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

الرقابة على الأسواق

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة مطروح، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، وشنت الأجهزة التنفيذية عدد من الحملات المفاجئة على المحلات والأسواق والمخابز البلدية ومحطات خدمة وتموين السيارات بمركز ومدينه مرسى مطروح، أسفرت عن رصد بعض المخالفات المهمة، مثل ضبط كميات كبيرة من السولار، جرى تجميعها بمعرفة أحد الأشخاص «ربع طن سولار» بغرض البيع في السوق السوداء، ومحطة تموين سيارات تتلاعب في عدادات الوقود بها، وتاجر تمويني يجمع بطاقات تخص المواطنين، ويجمع عدد 43 بطاقة تموينية، بغرض التلاعب وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير 35 مخالفة

كما أسفرت الحملات عن تحرير 35 مخالفة، منها تجميع بطاقات تخص المواطنين بغرض التلاعب «تاجر تمويني»، وأخرى تلاعب في عدادات الوقود بمحطة تموين سيارات، وتجميع وحيازة مواد بترولية بغرض الإتجار بالسوق السوداء، و4 مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومخالفتين عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، ومخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطاة، بالإضافة إلى 11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، و14 مخالفة عدم إعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع داخل المحلات.