حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. مشاركة الوزارة في معرض «تراثنا»

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 وحتى 13 أكتوبر الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة ما يلي:

الجمعة 6 أكتوبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة مطروح.

السبت 7 أكتوبر

أعلن وزير التنمية المحلية، مشاركة الوزارة بجناح في معرض «تراثنا 2023» للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري.

ويتضمن الجناح، منتجات لعدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، تتمثل في 40 ورشة و37 عارضًا من تكتلات الفركة والفخار في محافظة قنا والنسيج والتلي بمحافظة سوهاج ونصف العارضين سيدات.

الاثنين 9 أكتوبر

عقد وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة والري، اجتماعاً مع المحافظين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنّ القضية السُكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لا سيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة، التي تعدُ محدودة خاصة المياه.

الثلاثاء 10 أكتوبر

شارك «آمنة» في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 260 في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد خلاله رئيس مجلس الوزراء، أهمية مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع

الأربعاء 11 أكتوبر

شارك وزير التنمية المحلية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات

الخميس 12 أكتوبر

تلقي اللواء هشام آمنة، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة «سند الخير» التي استمرت على مدار 76 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 16 محافظة كمرحلة أولى بأسعار مخفضة، وتعد حجم المبيعات 375 مليون جنيه.