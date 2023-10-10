«التنمية المحلية»: إنشاء غرف مركزية بالمحافظات للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ

قال اللوء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه يتابع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من إنشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات، حتى تكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الفيوم من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بها في المتابعة المستمرة والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع الإمكانيات والمعدات بكل الجهات التابعة للمحافظة، ومدى كفاءتها مع الصيانة المستمرة للوصول إلى الكفاءة الفنية بنسبة 100% لجميع المعدات والمركبات والمحطات.

رفع درجة الاستعداد

وفى سياق متصل، تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية ومستوى كفاءة المعدات بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها حال الأزمات والأحداث الطارئة، كما عقد أول اجتماع رسمي بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة أية أزمات أو أحداث طارئة.

جاهزية المعدات

وأكد المحافظ جاهزية المعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها في أقل من 48 ساعة.