«التنمية المحلية» تتلقى تقرير مواجهة الزيادة السكانية في 5 محافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والحد من زيادتها على أرض الواقع، وفق رؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، إضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

جهود وحدات السكان

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود وحدات السكان في محافظات الأقصر وقنا والسويس وبني سويف وشمال سيناء لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها في محافظة الأقصر، حيث نظمت وحدة سكان مركز الزينية ندوة ضمن مبادرة رفقا بالقوارير والتحدث عن العنف ضد المراة، وواصلت وحدة سكان الاقصر تمكين المرأة الأقصرية بالتعاون مع أكاديمية نون وبنك المهارات المصري من خلال تدريبات الخياطة للسيدات أعضاء مبادرة «المرأة الأقصرية تتحدث».

خطورة الألعاب الإلكترونية

وفي محافظة السويس، نظمت وحدة السكان المركزية بالمحافظة 5 فعاليات بالمساجد ضمن مبادرة «ثقافتنا في معرفتنا» حول التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الإيجابي والسلبي لها، وتناولت الأنشطة النقاشية مفهوم التكنولوجيا وتاريخها وأهميتها وأنواعها والأضرار المختلفة لها اجتماعيا وماديا وجسديا ونفسيا، وخطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على سلوكيات الأطفال بما يؤثر سلبا على علاقتهم بوالديهم، وضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات عن طريق الإنترنت والتي قد تكون غير صحيحة، مع التأكيد من ضرورة الحصول عليها من مصادر موثوقة وخطورة ترويج الشائعات عبر العالم الافتراضي.

برامج توعية

وفي محافظة قنا، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بمشاركة مجمع إعلام قنا ومديرية الصحة وجمعية تنمية المجتمع بالمعنا، برامج توعوية لمجابهة الزيادة السكانية وتوعية الأسر بخطورة القضية السكانية، وخطورة ظاهرة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وتنظيم الأسرة والعادات والتقاليد الخاطئة ومفهوم التنمية.

وتضمنت البرامج العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير الخدمات بشأن آليات تنظيم الأسرة وتدريب وتثقيف الشباب على اكتساب المهارات الحياتية وتقديم الرعاية الصحية تحت إشراف طبي متكامل، إضافة إلى التواصل المباشر مع الأسر وتأهيل الكوادر للمشاركة في التوعية وتقديم الدعم النفسي والطبي.

1000 قائد سكاني

أما في بني سويف، تواصل المحافظة المقابلات الشخصية ضمن المرحلة الثالثة للمتقدمين لمبادرة 1000 قائد سكاني في مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، والتي تقدم لها نحو 2400 شاب وفتاة، بهدف تأهيل ورفع قدرات الشباب في شتى مناحي وأبعاد القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية وتداعياتها.

وفي محافظة شمال سيناء، نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، ندوة بعنوان القيم الحياتية والأخلاقية وأهمية العمل، ضمن فعاليات الخطة المنفذة من قبل الوحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية والتوعوية للشباب.