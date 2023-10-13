عالم بالأزهر يوضح صفات العارف بالله: لا يلتفت للدنيا (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، العالم بالأزهر الشريف، إنَّ العارف بالله الولي هو من جعل كل همه أن يصل إلى مولاه، ولا يلتفت للدنيا، موضحاً: «وصف حال الأولياء الذين لا يروا إلا الله في كل أعمالهم، بأن انعكست مرآة قلوبهم على مرآة قلب النبي، فتحققوا بأحوال وأقوال النبي محمد، بخلاف العلماء الذين اكتفوا بالتحقق بأقواله فقط».

جبر: وجهين للخير أحدهما العلم عن الله والآخر العلم بأحكامه

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه من منَّ الله عليه بأحد هذين الوجهين؛ أي وجه العلم بأحكام الله أو وجه العلم عن الله، فذلك بشرى بالخير العظيم والفضل العميم، وهو علامة على من أراده الله للخير.

التفقه في الدين

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ «من أراد الله به خيراً يفقهه في الدين»، أي يقيمه الله – عز وجل - في أحكام الدين ليصير فقيهاً، وتكون منه كبيرة أ يريد الله به الخير.