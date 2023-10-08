«أوقاف سوهاج» تطلق دورة البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمسجد العارف بالله

عقدت مديرية أوقاف سوهاج اليوم، اللقاء التثقيفي الأول للأئمة والواعظات بمسجد العارف بالله بمدينة بسوهاج، بحضور الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، والدكتور علاء حسن جابر أستاذ العقيدة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، في إطار دورة البناء الثقافي للأئمة والواعظات، التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

الموضوعات التي تناولها اللقاء

وتناول اللقاء الحديث عن حب الوطن وكونه من أصول الدين وأسس الفِطَر السليمة وأشار الشيخ صلاح محمد بريقي مدير الدعوة إلى أن أغلى ما يملك المرء الدين والوطن، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته، وملجأ كهولته، ومنبع ذكرياته، وموطن آبائه وأجداده.

ارتباط الإنسان بوطنه

وقال الدكتور علاء حسن جابر، إن الله تعالى غرس في فطرة الإنسان حب الوطن والأرض التي يعيش عليها ويأكل من خيرها ويعبد الله تحت سمائها آمناً مطمئناً، وأن ارتباط الإنسان بوطنه مسألة متأصلة في النفس ومرتكزة في الفطرة السليمة والوطن من أعظم نِعم الله تعالي على العباد.