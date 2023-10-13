إقبال في البحيرة على حملة التبرع بالدم لفلسطين: «أهلنا ولازم نساعدهم»

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين على حملات التبرع بالدم لصالح أهالي فلسطين، والتي نظمتها قوى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من أجل المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق خلال أزمته الراهنة.

حملة التبرع بالدم لفلسطين في محافظة البحيرة

وتسابق الشباب وكبار السن من أجل التبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها خلال الأيام الجارية، معبرين عن شكرهم للقيادة السياسية والقائمين على هذه الحملة لإتاحة الفرصة لهم للتبرع بدمائهم.

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب أنها أتت وبصحبتها أسرتها كاملة للمشاركة في هذه الحملة لأجل المساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني معبرة عن شكرها للقيادة السياسية في مساندة أهالي فلسطين

وطالبت عضو مجلس النواب الشعب البحراوي بالنزول والمشاركة في حملة التبرع بالدم من أجل إرسال رسالة للعالم على وحدة العرب واهتمامهم بالقضية الفلسطينية.

ومن جهته أعرب الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن امتنانه للشباب المصري للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح الإخوة في فلسطين، وتابع قائلا: «كلنا بندعم الشعب الفلسطيني في الأزمة الراهنة».

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب محافظة البحيرة بالنزول والمشاركة في الحملة لمساعدة مصابي فلسطين، مشيرا أن الحملة تستمر حتى مساء اليوم.

واختتم حديثه قائلاً: «انزلوا يا شباب شاركوا الدعم مش شعارات الدعم أفعال اتبرعوا لأهلكم في فلسطين يوم مهم في كل محافظات مصر لحملات التبرع بالدم».

أماكن حملة التبرع بالدم لفلسطين في البحيرة

يذكر أن أماكن إقامة حملة التبرع بالدم لفلسطين في محافظة البحيرة في مدينة دمنهور ومدينة كفر الدوار تشهد حضور ومشاركة العديد من أهالي المحافظة.