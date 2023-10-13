مستقبل وطن ينظم مسيرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية مسيرة حاشدة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات: «تحيا مصر كلنا بنحبك يا ريس» أمام المكتب العقاري في منطقة المجزر بمدينة المنصورة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

السيسي قام بمعجزة كبيرة ونقل مصر نقلة حضارية عظيمة

قوال حسام أيمن نور، مساعد أمين التنظيم بالدقهلية ومنسق شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن، «المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو الأجدر بقيادة هذه البلاد وخاصة أن مصر دولة لها ثقل ودولة عظيمة تحتاج إلى قائد عظيم ذو خبرة سياسية ورجل عسكري مثل السيسي كلنا ندعمه ونقف بجانبه ردا للجميل السيسي استلم مصر وهي على حافة السقوط والانهيار أخرجها من الظلام إلى النور كان في الماضي يتملكنا الإحباط ولم نتخيل أبدًا أن يلبس مصر ثوبا جديدا ويخلق منها جمهورية جديدة السيسي وعد ونفذ وأنجز السيسي لا يهمه منصب ولا كرسي السيسي يهمه مصر وشعبها السيسي قام بمعجزة كبيرة ونقل مصر نقلة حضارية عظيمة رؤساء غيره لن ولم يتكمنوا أن يقوموا بمثل ماقام به عبد الفتاح السيسي».

مصر بحاجة إلى قائد عسكري وسياسي مثل السيسي

وتابع أحمد الفلاح، أمين قطاع الأعمال في شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، جميعنا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وخاصة في هذه الظروف الصعبة مصر بحاجة إلى قائد عسكري وسياسي خبير ليس هناك وقت للتفكير في غيره لأنه بالفعل لا يوجد أحد يستطيع تولي زمام أمور البلاد غير السيسي، بالإضافة إلى منظومة الإنجازات التي حققها والمجهودات الجبارة التي قام بها مثل مبادرة حياة كريمة واهتم بمدن الصعيد التي كانت مهمشة وتعاني الفقر والعشوائيات جعلها جمهورية جديدة وربط المصالح الحكومية والسفارات بمنظومة إلكترونية واحدة وغيرها من المجهودات الملموسة لذلك سندعمه حتى آخر نفس فينا من أجل مصر ومصلحة الوطن وشعب مصر.