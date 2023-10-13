باحث بمركز الفكر والدراسات: مصر ترفض بشكل حاسم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهجمات العسكرية الغاشمة التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة، وقطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه والغذاء وتدمير البنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية تشير إلى مساعي واضحة لدفع سكان القطاع إلى النزوح إلى سيناء عبر معبر رفح البري هربًا من تلك الأوضاع، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل واضح.

دعوات تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف «وهبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لم تكن وليدة اللحظة الحالية، وإنما طُرحت دوليًا وإقليميًا منذ سنوات طويلة تحت مسميات مختلفة تهدف في مجملها إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل حاسم وواضح وتصدت له منذ اللحظة الأولى.

وأكد، أنه لا يمكن حل الأزمة على حساب الأرض والسيادة المصريتين، بالإضافة إلى أن تلك الخطوة تمثل تصفية للقضية الفلسطينية التي تقوم بشكل أساسي على الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ومسيرة النضال المشرف الفلسطيني التي بدأت منذ سنوات طويلة وحتى اللحظة الراهنة، التي قدم فيها الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء تمسكًا بالأرض ضد الاحتلال.