نادية الجندي تدعم الشعب الفلسطيني: اللهم انصرهم وثبت أقدامهم

دعمت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، القضية الفلسطينية بعد الهجمات المتتالية على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

نادية الجندي: اللهم انصرهم يارب

ونشرت نادية الجندي صورة للمسجد الأقصى معلقة: «اللهم إنا نستودعك ⁧‫غزة‬⁩ وأهلها، سماءها وأرضها رجالها ونساءها أطفالها وشبابها،‏ وكل شبر في ⁧‫فلسطين‬⁩ اللهم انصرهم يارب وثبت أقدامهم».

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية

حرص عدد من نجوم الفن خلال الساعات الماضية على دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحا وكنده علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي وهاني شاكر ودرة وغيرهم.