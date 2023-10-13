رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس وزراء فلسطين يطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:14 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية

رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية

قال رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا محاولات إسرائيل توزيع سكان غزة على دول العالم.

ولفت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض مخطط إسرائيل بتهجير شعب غزة.

وطالب أشتية، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين.

وطالب أشتية بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما طالب العالم بإنهاء الصراع وحل عادل للقضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

ماليزيا تشيد بدور مصر وتدعم مطالبها بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ1843 شهيدا.. و«الصحة العالمية» تحذر من انهيار مستشفيات غزة

وزير التنمية الفلسطيني: غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية

سامح شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية بريطانيا لمناقشة أزمة العدوان على غزة

«صناع الخير»: برنامج عمل لتقديم حزمة من المساعدات المتنوعة لدعم أهالي غزة