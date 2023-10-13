هل يمكن التظلم على نتيجة تقديم «سكن لكل المصريين 3»؟.. الإسكان توضح

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز طلبات المواطنين لحجز وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، لتحديد من هم خارج الأولوية ومن خارجها.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، موقف من هم خارج الأولوية، وهل يمكنهم تقديم تظلمات، وهل يمكنهم التقديم مجددا، وذلك بعد إرسال الصندوق رسائل نصية تشير لأنهم خارج الأولوية في المبادرة.

حقيقة تقديم تظلمات على شقق المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 3

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المهندسة مي عبد الحميد، في بيان صدر لها، إن الصندوق اتخذ عدة قرارات للمواطنين الذين كانت نتيجتهم خارج الأولوية، وراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن سكن كل المصريين 3، وهي:

- طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات «تسليم خلال 18 شهرًا».

- بناء عدد إضافي من الوحدات السكنية، استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأضافت «عبد الحميد»، أن العملاء ممن هم خارج الأولوية، يمكنهم التقديم على الإعلان التكميلي المخطط طرحه في الربع الأخير من العام الجاري، حال رغبتهم في ذلك.

وكانت رسالة وصلت لمن هم خارج الأولوية وجاء نصها كالآتي: