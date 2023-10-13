أماكن طرح كراسة شروط الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة.. الأحد المقبل

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طرح كراسة شروط الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة، في وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، وسكن مصر وجنة.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، أماكن طرح كراسة شروط الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة، كما حددها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أماكن طرح كراسة شروط الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة

وأعلن وزير الإسكان، أن ذلك بأنظمة سداد ميسرة في رشيد الجديدة وناصر وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة وغرب قنا وملوي الجديدة، والحجز الفوري يكون من خلال جهاز المدينة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15/10/2023.

طرح كراسة شروط الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة

وأضاف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن أماكن طرح كراسة شروط الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة، في 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة، و192 وحدة بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، و288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و144 وحدة بمدينة غرب قنا، و148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

كما جرى إتاحة كراسات الشروط والمساحات والمواصفات الخاصة بالوحدات في مقر جهاز المدينة المختص من يوم الأحد الموافق 15/10/2023، وفي حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.