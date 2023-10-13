20 عالما بـ«مركز بحوث وتطوير الفلزات» ضمن تصنيف جامعة ستانفورد لأفضل علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد، قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، للعام 2023، الذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدة بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة، وتضمنت القائمة 20 من علماء مركز بحوث وتطوير الفلزات.

إبراهيم غياض يهنئ علماء المركز الموجودين بقائمة جامعة ستانفورد

وتقدم الأستاذ الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس المركز، وجميع السادة الزملاء والزميلات، بالتهنئة القلبية إلى علماء المركز الموجودين بقائمة جامعة ستانفورد وهم:

أ.د/ محمد رشاد

أ.د./ ناجى عبدالخالق

أ د/ عماد عويس

أ.د./ السيد عبدالعال

أ.د/ عبدالهادى الجعيصى

أ. د/ عاطف يونان

أ.د/ زينب عبدالحميد

أ. د/ عادل عزيز

أ. د/ سعيد الشيخ

أ.د/ أميمة القاضى

أ.د/ على الشريف (رحمة الله عليه)

أ.د.م/ مصطفي سند

كما قدم التهنئة للزملاء الموجودين في إعارات خارجية وإجازات خاصة وهم:

أ.د/ عادل إسماعيل

أ.د./ محمد أبو الفتوح

أ.د./ رضا محمدي

أ.د/ فريد حراز

أ. د/ محمود حسين

د./ أحمد شعلان

د./ أحمد شوقي

د. / أحمد التوني