مصادر بـ«التعليم العالي»: ضبط كيان وهمي وإعلان التفاصيل خلال ساعات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ لجان الضبطية نجحت خلال الفترة الماضية في مداهمة كيان وهمي يدّعي انتسابه لوزارة التعليم العالي، ويمنح شهادات غير معتمدة، ويقدم الخدمة التعليمية دون الحصول على أي تراخيص بشأن مزاولتها من قبل الجهات المختصة لعدد من التخصصات العلمية المختلفة سواء لحاملي شهادات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحة أنّ وزارة التعليم العالي ستُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة تفاصيل تلك الضبطية.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأكدت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنّ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي شدد على ضرورة مجابهة الكيانات الوهمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنّ العمل بمختلف القطاعات يتم على قدمٍ وساق لمجابهة تلك الكيانات.

المؤسسات التعليمية المعتمدة

وتابعت المصادر بأنّه يجب على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، والاطلاع على قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة والمجلس، والتأكد من حقيقة اعتماد الكيانات من عدمه.