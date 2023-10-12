إحالة عدد من الموجهين بإدارة إهناسيا التعليمية في بني سويف للتحقيق

فاجئ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، عدد من مدارس إدارة إهناسيا التعليمية، لمتابعة سير العمل وانتظام اليوم الدراسي.

وتضمنت الزيارة مدرستي طما فيوم الإعدادية المشتركة وعبد الحليم الدرباشي الابتدائية التابعة لإدارة تعليم إهناسيا، حيث تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة.

وكيل تعليم بني سويف يستمع للطلاب

وتبادل وكيل تعليم بني سويف، الحوار مع عدد من الطلاب مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة، ثم جرى متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

تقصير وخلل في سير العملية التعليمية

ورصد وكيل تعليم بني سويف خلال الزيارة بعض التقصير والخلل في سير العملية التعليمية، حيث قرر إحالة عدد من المتابعين والموجهين ومديري المراحل للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة.

استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط

وأكد وكيل تعليم بني سويف استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.