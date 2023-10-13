يسري جبر: تعلم بعض العلوم قد يكون سببا في الحجب عن الله

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، العالم بالأزهر الشريف، إن تعلم بعض العلوم قد يكون سببا في الحجب عن المولى– عز وجل، موضحا أن هناك علم نافع وعلوم أخرى غير نافعة، حتى أنَّ نبينا الكريم كان يتعوذ من العلم غير النافع، وذلك دليل أنَّ هناك علم نافع وعلم غير نافع.

جبر: العلوم التجريبية غير نافعة إن لم توصلك بالله

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك من سبقونا لـ علوم تجريبية كثيرة وهي أمم غير مؤمنة، لم توصلهم تلك العلوم لمعرفة الله، مستشهداً بالحديث الشريف: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يُسمع».

تعريف العلم النافع

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ العلم النافع هو الذي يوصلك إلى معرفة مولاك وخشيته، وأي علم بأي مجال إذا كان تعلمه يوصلك لمعرفة الله – عز وجل وخشيته فهو العلم النافع.