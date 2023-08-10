باحث في العلوم الشرعية عبر قناة الناس: علموا أولادكم العطاء بدون مقابل

قال أحمد كشك الباحث في العلوم الشرعية والتربوية، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا بناء أبنائنا على المسؤولية والتطوع وأن يكثروا العطاء بدون مقابل، لافتا أنه يجب تحفيز الأبناء على العطاء، وبناء فكرة مساعدة الآخرين في نفوسهم.

وتابع الباحث في العلوم الشرعية والتربوية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس: «أعطى ابني لعبة وأقول له أنت عندك 3 لعب، ممكن تشوف حد من أصدقائك، محتاج لعبة وتديهاله، يبقى هنا نعلم طفلنا ازاي يكون عطاء».

قيمة العطاء بدون مقابل

واستكمل: «عاوزين نتعلم قيمة العطاء بدون مقابل، لما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتح مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأبوسفيان لم يكن قد أسلم بعد، ولكن هنا نوع من العطاء الأدبي، فأعطاه مكانته في قومه».