باحث في العلوم الشرعية عبر قناة الناس: علموا أولادكم استثمار السوشيال ميديا

قال أحمد كشك، الباحث في العلوم الشرعية والتربوية، إنه لا مشكلة نهائيا لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا، لكن بتقنين معين، لافتا إلى أنه يمكن استثمار الموهبة الحقيقية في السوشيال ميديا.

العلوم الشرعية والتربوية

وتابع الباحث في العلوم الشرعية والتربوية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس اليوم الخميس: «لو ابني صوتي في القرآن الكريم، أو الإنشاد، أو لديه أى موهبة، نعمل له منصة على مواقع التواصل الاجتماعي ينتشر من خلالها».

استخدام السوشيال ميديا

واستكمل: «علينا تنمية الأفكار الإيجابية لاستخدام السوشيال ميديا، لأنها سلاح ذو حدين أحدهما مدمر والآخر إيجابي، فعلينا استغلال السلاح الإيجابى واستثماره وتعليم أبنائنا نشر كل ما هو إيجابى مفيد ونبذ كل ما هو ضار».