موعد سداد القسط الأول للحاصلين على شقة بمبادرة «سكن كل المصريين 3»

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، هو أول يوم لسداد الأقساط ربع السنوية، لمن هم داخل الأولوية في طرح شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3»، في المدن التالية «دمنهور، أكتوبر الجديدة، جرزا القطوري في العياط»، موضحة أن الوحدات السكنية منها الجاهز للتسليم الفوري، ومنها الذي سيتم تسليمه بعد 18 شهرا.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، أنه بلغ عدد المتقدمين على شقق المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3»، 17 ألف و322 شخصا، على مستوى 24 محافظة.

موقف من هم خارج الأولوية

وأكدت «عبد الحميد»، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ممن هم خارج الأولوية في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3»، سيحدد لهم موعد طرح تكميلي في المدن المتاح بها أراضي، لافتة أن المدن التي لا يوجد بها أراضي سيكون الطرح التكميلي لهم في المدن المجاورة.

ونوهت أن الطرح التكميلي سيكون بشروط جديدة، جاري وضعها في الوقت الحالي، وعلى من يقدم حرية الاختيار سواء في التقديم على الطرح التكميلي أو سحب أمواله من أي مكتب بريد مميكن، مؤكدة أن التسليم سيكون خلال 18 شهرا.