باحثة سياسية: هدف الاحتلال الأساسي استئصال المقاومة وإنهاء وجودها داخل غزة

علّقت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من دفع أهالي قطاع غزة إلى الجنوب ثم قصفه، مؤكدة أن قطاع غزة غير آمن لجميع السكان ولا يوجد أي بقعة داخل القطاع آمنة يتواجد فيها أي فلسطيني.

وأضافت حداد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الموقف الأساسي للاحتلال الآن بعد عملية طوفان الأقصى، هدفها الأول استئصال المقاومة الفلسطينية وإنهائها جذريًا بجانب تفريغ المنطقة.

منطقة عازلة في شمال قطاع غزة

وأكدت الكاتبة والباحثة السياسية، أن ما ذكرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة، ليس هو الهدف بل الهدف الأساسي كما ذكرت قبل باستئصال المقاومة وإنهاء وجودها داخل غزة.