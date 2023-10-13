بوتين: ما يحدث في غزة يشبه حصار لينينجراد القرن الماضي وهو أمر غير مقبول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حصار غزة غير مقبول، معتبرًا أن الدعوات التي نسمعها، بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة، يعيد إلى الأذهان حصار لينينجراد القرن الماضي.

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن بوتين علق في تصريحات صحفية على توتر الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، قائلًا «إننا ننظر الآن، حتى في الولايات المتحدة، إلى ظهور تقييمات لما يحدث، وتظهر خيارات مختلفة لتطور الأحداث، بما في ذلك الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية ضد قطاع غزة، وهو نفس الحال أثناء حصار لينينجراد خلال الحرب العالمية الثانية»، مضيفًا «نحن نفهم أبعاد ذلك، وجهة نظرنا هذا أمر غير مقبول».

من حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ وعود الأمم المتحدة

وأكد بوتين، على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، التي وعدوه بها، مضيفًا «تجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع، مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية»، مشيرًا إلى أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

وأضاف بوتين، أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه ترد إسرائيل على نطاق واسع، وأيضا بأسلوب قاس للغاية.