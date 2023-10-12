محافظ الإسكندرية: تطوير مستشفيات ومدارس لخدمة 12 ألف مواطن

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء أعمال الرصف بعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية وأعمال تطوير ورفع كفاءة بعدد من المنشآت الصحية والتعليمية يستفاد منها نحو 12 ألف أسرة من أهالي المعمورة البلد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الحضرية الأشد احتياجا لتنضم ذلك ضمن إنجازات الدولة المصرية لصالح المواطن البسيط.

مشروع تطوير تابع لمجلس الوزراء

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن ذلك يأتي ضمن تنفيذ مشروع بناء القدرات CBUID لتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والقائم على تنفيذه بمنطقة المعمورة البلد صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الاوروبي.

إنشاء مبنى طوارئ جديد بمستشفى أبو قير العام

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة مرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة على توجيه محافظ الإسكندرية بسرعة إنجاز كافة المشروعات بمنطقة المعمورة البلد ، لخدمة أهالي المنطقة من بينها بناء مبني مشروع إنشاء مبنى طوارئ جديد بمستشفى أبو قير العام، وإنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدتي صحة أبو قير 2 و 3.

تمهيد الطرق لخدمة 12 ألف مواطن سكندري

وأضافت رئيس وحدة تطوير العشوائيات، أنه من المقرر رصف عدد 2 شارع رئيسي وهما: ابن النفيس والتين وعدد 50 شارعا متفرعا بمنطقة حوض الطماطم وذلك لخدمة أكثر من 12 ألف أسرة.