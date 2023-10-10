محافظ الإسكندرية يكرم وكيلة وزارة الصحة لتقاعدها.. وتكليف «ندا» بالمنصب

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية السابق، لبلوغها سن التقاعد، تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها مسؤولية مديرية الصحة.

وثمن محافظ الإسكندرية الجهود التي قامت بها الدكتورة أميرة طهيو في إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بمدى حرصها ومتابعتها الدؤوبة على مدار الـ24 ساعة، وقدم لها خالص الشكر والتقدير، متمنيًا لها مزيد من التوفيق والنجاح.

تكليف «غادة ندا» مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية

جاء ذلك بعدما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة ندا، لمنصب مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلفا للدكتورة أميرة طهيو، وذلك لبلوغها سن المعاش.

وبحسب القرار فإنه تقرر تكليف الدكتورة غادة عبدالغفور عامر ندا - كبير أخصائيين طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.