عاجل.. الأمطار تضرب 13 محافظة الأسبوع المقبل.. الذروة الأحد في هذه المناطق

تشهد عدة مدن في المحافظات المختلفة خلال الأسبوع المقبل بدءً من غدا السبت أمطارا متفاوتة الشدة تصل إلى أمطار رعدية أحيانا في بعض المناطق وتستمر حتى الأربعاء المقبل على معظم أنحاء الجمهورية، فيما رفع عدد من المحافظات حالة الطوارئ استعدادا للتغيرات الجوية.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية فإن الأمطار تضرب محافظات السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء ومحافظات شمال الوجه البحري وجنوب الوجه البحري مع نشاط للرياح وتواجد للشبورة.

وتتساقط الأمطار علي محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد في محافظات السواحل الشمالية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد في منطقة القناة، فيما تستمر الأمطار علي مدن الوجه البحري وتتضمن طنطا والمنصورة والزقازيق وبنها.

ويشهد يوم الاحد تساقط الأمطار بنسبة تصل إلى 60% تكون رعدية في عدة مناطق وتشمل مناطق السواحل الشمالية، ومدن القناة وووسط سيناء ومناطق متفرقة من مدن الوجه البحري.

شبورة ورياح طوال الاسبوع

واعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ظواهر جوية مختلفة طوال ايام الاسبوع تتضمن نشاط للرياح منذ غدا السبت وحتي يوم الأربعاء المقبل، تنشط في مدن سيناء بشكل أكبر وتنتشر في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الاحد المقبل.

كما تنتشر الشبورة بشكل يومي من الساعة الرابعة صباحا وتستمر حتى السابعة يوميا، وتنتشر علي الطرق السريعة والصحراوية القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

طوارئ في المحافظات

وشهد عدد من المحافظات رفع حالة الطوارئ إلي الدرجة القصوي، بالتزامن مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة وعلى مدار الأسبوع المقبل.

ووجه بعض المحافظين بسرعة رفع درجة الطوارئ وحصر كافة السيارات المستخدمة في حالات الطوارئ، وصيانة المتوقف منها، إلى جانب مراجعة فرق الطوارئ وجاهزيتهم حال وقوع أي طارئ في الأيام المقبلة.