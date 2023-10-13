«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية  

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس اليوم الجمعة، ستشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: «شهدنا على مدار الأسبوع الماضي، أجواء خريفية في معظم المحافظات، وفرص الأمطار كانت خفيفة وتنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط».

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبالتالي الشعور بانخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الخريفية خلال فترة النهار».

أجواء خريفية مائلة للحرارة

وأشارت إلى درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية، وبالتالي سنشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأوضحت أنه فور غياب أشعة الشمس، سنشعر بانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.