«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة على أغلب المحافظات غدا.. تصل إلى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، محذرة من تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تحذر من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

كما حذرت «الأرصاد» من انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنه تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا توقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر 2023

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.