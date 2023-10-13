رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة على أغلب المحافظات غدا.. تصل إلى القاهرة

كتب:

صفية النجار
05:46 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
تساقط أمطار

تساقط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، محذرة من تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تحذر من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة 

كما حذرت «الأرصاد» من انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنه تنتشر الشبورة المائية  في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا توقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر 2023

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

اقرأ المزيد:

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا يتسبب في انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

«الأرصاد» تحذر 20 محافظة من أمطار متفاوتة الشدة.. تستمر 3 أيام

«الأرصاد» تحذّر من طقس الخميس: أمطار وشبورة صباحا

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية.. و«نوة» تضرب المحافظة في هذا التوقيت

«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد.. سقوط أمطار وانخفاض في الحرارة

أمطار تضرب 8 محافظات غدا.. و«الأرصاد» تحذر من ظاهرتين

رئيس مياه أسيوط: جاهزون لمواجهة أمطار فصل الشتاء بـ470 معدة