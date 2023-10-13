الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا يتسبب في انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يرتفع عن سطح الأرض بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 كيلومترات، يتسبب في انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء وسقوط أمطار متوسطة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمكار متوسطة بنسبة تتراوح بين 50 و 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة 30% على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق السريعة ونشاط للرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.