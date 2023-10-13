محافظ القدس: سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني

قال عدنان غيث، محافظ القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وسنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي، استخدم القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا في قصف المدنيين بقطاع غزة، ونحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وتابع: «ندعو الجميع أن يقف أمام مسؤولياته تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة».